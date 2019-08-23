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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 62564 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 78781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 125141 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135455 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124967 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127408 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129689 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153086 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров

В Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров

Киев  •  УНН

 • 10172 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Террористическая группировка "Боко Харам" захватила автобус в Крайнесеверном регионе Камеруна во вторник, в результате чего водитель автобуса был убит, семь пассажиров похищены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

"В момент нападения террористов в автобусе было 19 пассажиров. Водитель погиб на месте, а семь пассажиров были похищены. Остальные 11 пассажиров были спасены силами безопасности", -- заявили в армии, отметив, что трагедия произошла в населенном пункте в департаменте Логоне и Чари Крайнесеверного региона.

По данным местных властей, армия Камеруна проводит спасательную операцию для освобождения пассажиров.

Напомним, в Камеруне боевики "Боко Харам" убили 37 человек.

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