В Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Террористическая группировка "Боко Харам" захватила автобус в Крайнесеверном регионе Камеруна во вторник, в результате чего водитель автобуса был убит, семь пассажиров похищены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
"В момент нападения террористов в автобусе было 19 пассажиров. Водитель погиб на месте, а семь пассажиров были похищены. Остальные 11 пассажиров были спасены силами безопасности", -- заявили в армии, отметив, что трагедия произошла в населенном пункте в департаменте Логоне и Чари Крайнесеверного региона.
По данным местных властей, армия Камеруна проводит спасательную операцию для освобождения пассажиров.
Напомним, в Камеруне боевики "Боко Харам" убили 37 человек.