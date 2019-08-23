В Камеруне боевики "Боко Харам" убили водителя автобуса и похитили семь пассажиров

"В момент нападения террористов в автобусе было 19 пассажиров. Водитель погиб на месте, а семь пассажиров были похищены. Остальные 11 пассажиров были спасены силами безопасности", -- заявили в армии, отметив, что трагедия произошла в населенном пункте в департаменте Логоне и Чари Крайнесеверного региона.

По данным местных властей, армия Камеруна проводит спасательную операцию для освобождения пассажиров.

Напомним, в Камеруне боевики "Боко Харам" убили 37 человек.