У Кабміні пояснили, чому за новими правилами громадяни мають носити з собою посвідчення особи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Відповідно прийнятій урядом постанові про посилення обмежувальних заходів громадяни мають носити з собою документ, що посвідчує особу. В Кабінеті міністрів дали роз’яснення щодо цього пункту, повідомляє УНН.
“Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину”, — повідомили у Департаменті комунікацій з громадськістю.
Як повідомляв УНН, уряд днями вніс зміни до постанови № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”. Зміни загалом стосуються заборони на відвідування певних громадських місць.