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У Кабміні обговорюють питання підвищення мінімалки до 4 200 грн

У Кабміні обговорюють питання підвищення мінімалки до 4 200 грн

Київ • УНН

 • 14421 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4 200 гривень обговорюється зараз у Кабінеті міністрів України. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.

"Підвищення мінімальної зарплати до 4 200 грн зараз обговорюється у Кабміні. Наш макроекономічний прогноз базується на тому, що мінімалка буде підвищена до 4 200 у ІІІ кварталі поточного року (з 1 липня). Таке підвищення додасть 0,5 в.п. до інфляції", - зауважив він.

Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року розмір допомоги по безробіттю становив 2 357 грн, що дорівнює 63,3% розміру мінімальної зарплати (3 723 грн).

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