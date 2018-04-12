У Кабміні обговорюють питання підвищення мінімалки до 4 200 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Питання підвищення мінімальної заробітної плати до 4 200 гривень обговорюється зараз у Кабінеті міністрів України. Про це на перс-брифінгу щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - квітень 2018 року повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УНН.
"Підвищення мінімальної зарплати до 4 200 грн зараз обговорюється у Кабміні. Наш макроекономічний прогноз базується на тому, що мінімалка буде підвищена до 4 200 у ІІІ кварталі поточного року (з 1 липня). Таке підвищення додасть 0,5 в.п. до інфляції", - зауважив він.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року розмір допомоги по безробіттю становив 2 357 грн, що дорівнює 63,3% розміру мінімальної зарплати (3 723 грн).