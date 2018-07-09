У І кварталі ціна газу для населення зросла на 1,3 %

“У І кварталі 2018 року ціна на природний газ для побутових споживачів складала 5065,55 грн/тис. куб. м (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ) та починаючи з ІІ кварталу 2017 року суттєво не змінювалась. У порівнянні з І кварталом 2017 року зазначена ціна виросла на 66 грн/тис. куб. м (1,3 %)”, — йдеться у повідомленні.

Що стосується непобутових споживачів (бізнесу та бюджетних організацій), то, за даними НКРЕКП, ціна на природний газ у І кварталі поточного року зросла несуттєво та становила 6641 грн/тис. куб. м (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ). Водночас у порівнянні з І кварталом 2017 року зазначена ціна виросла на 585 грн/тис. куб. м (9,7 %).

При цьому, протягом І кварталу 2018 року (січень — березень) ціна природного газу для побутових споживачів залишалась незмінною. Однак ціна природного газу для непобутових споживачів, починаючи з січня 2018 року, поступово зменшувалась та у березні 2018 року складала 6415 грн/тис. куб. м (без урахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу та ПДВ).

“Поступове падіння ціни з початку І кварталу 2018 року склало 376 грн/тис. куб. м (5,5 %) та було зумовлене сезонним коливанням попиту на газ”, — пояснили у НКРЕКП.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року Україна зменшила імпорт природного газу на 56,9%, порівняно із відповідним періодом минулого року.