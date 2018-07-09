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Україна майже на 57% зменшила імпорт газу у І кварталі

Україна майже на 57% зменшила імпорт газу у І кварталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. У І кварталі 2018 року Україна зменшила імпорт природного газу на 56,9%, порівняно із відповідним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на дані НКРЕКП.

“Обсяг імпорту природного газу у І кварталі поточного року склав близько 1,8 млрд куб. м, що на 1,5 млрд куб. м (45,6 %) менше ніж у попередньому кварталі та на 2,4 млрд куб. м (56,9 %) менше ніж у І кварталі 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Таке суттєве зменшення обсягів імпорту в НКРЕКП пояснили, насамперед, відносно значними обсягами газу, які зберігалися у газосховищах на кінець IV кварталу 2017 року.

При цьому регулятор зауважив, що протягом 2017 року знижувалась частка імпорту природного газу НАК “Нафтогаз України” у загальному обсязі імпорту. Однак у І кварталі 2018 року частка “Нафтогазу” зросла на 3 процентні пункти (п.п.) порівняно з попереднім кварталом та становила 51%. Водночас порівняно з I кварталом 2017 року частка “Нафтогазу” знизилась на 24 п.п. (I квартал 2017 — 75 %).

Разом з тим частка імпорту трьох найбільших замовників послуг транспортування, які використовували міждержавні з’єднання для транспортування природного газу у напрямку країни ЄС — Україна (крім “Нафтогазу), продовжила зростати.

“У І кварталі 2018 року частка імпорту таких замовників становила 25%, що на 10 п.п. більше у порівнянні з І кварталом 2017 року та на 2 п.п. більше у порівнянні з ІV кварталом 2017 року”, — уточнили в Комісії.

Частка імпорту всіх інших замовників послуг транспортування на міждержавних з’єднаннях у І кварталі знизилась на 5 п.п. у порівнянні з попереднім кварталом та становила 24%. Водночас, у порівнянні з І кварталом 2017 року зафіксовано суттєве зростання частки імпорту всіх інших замовників послуг транспортування на міждержавних з’єднаннях (на 14 п.п.).

“Такі зміни мають ознаки відкриття та лібералізації оптового ринку природного газу”, — вважає регулятор.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року обсяг споживання природного газу побутовими споживачами збільшився на 56 % у порівнянні з ІV кварталом 2017 року та на 3 % у порівнянні з І кварталом 2017 року.

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