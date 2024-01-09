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У Грузії ікону із зображенням Сталіна облили фарбою

У Грузії ікону із зображенням Сталіна облили фарбою

Київ • УНН

 • 20499 перегляди

У Тбіліському кафедральному соборі Святої Трійці облили фарбою ікону із зображенням Сталіна, що стало приводом для поліцейського розслідування.

Невідомі облили фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна у Тбіліському кафедральному соборі Святої Трійці, Самеба. Кадри з місця розповсюдила активістка Ната Перадзе, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

У зв'язку з тим, що сталося в Самебі, поліція розпочала провадження за статтею 166 Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.

Ікона, вивішена в Самебі кілька місяців тому, описує життя Матрони Московської (канонізована як місцевошанована свята Московської єпархії РПЦ в 1999 році). Один із її сюжетів розповідає, як Матрона благословила Сталіна на захист Москви.

Через ікону із зображенням Сталіна спалахнув скандал. Згодом з'ясувалося, що ікону в дар Самеба передали лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі та Давид Тархан-Моураві. Багато спостерігачів вважають, що вся ця історія – не випадковий збіг обставин, а спланована у Москві кампанія для вивчення настроїв у грузинському суспільстві.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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