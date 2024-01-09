У Грузії ікону із зображенням Сталіна облили фарбою
Київ • УНН
У Тбіліському кафедральному соборі Святої Трійці облили фарбою ікону із зображенням Сталіна, що стало приводом для поліцейського розслідування.
Невідомі облили фарбою ікону Матрони Московської із зображенням Йосипа Сталіна у Тбіліському кафедральному соборі Святої Трійці, Самеба. Кадри з місця розповсюдила активістка Ната Перадзе, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
У зв'язку з тим, що сталося в Самебі, поліція розпочала провадження за статтею 166 Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.
Ікона, вивішена в Самебі кілька місяців тому, описує життя Матрони Московської (канонізована як місцевошанована свята Московської єпархії РПЦ в 1999 році). Один із її сюжетів розповідає, як Матрона благословила Сталіна на захист Москви.
Через ікону із зображенням Сталіна спалахнув скандал. Згодом з'ясувалося, що ікону в дар Самеба передали лідери проросійської партії "Альянс патріотів" Ірма Інашвілі та Давид Тархан-Моураві. Багато спостерігачів вважають, що вся ця історія – не випадковий збіг обставин, а спланована у Москві кампанія для вивчення настроїв у грузинському суспільстві.