У гуртожитку для біженців в ФРН виявлено 70 заражень коронавірусом

За їхніми даними, всі інфіковані ізольовані, у більшості з них немає симптомів або слабо виражені.

Аналізи здали 300 людей. Тести 60 мешканців показали негативний результат, вони відправлені в інші гуртожитки. Результати решти на момент публікації не були готові. Наказано дотримуватися карантину.

Збудник захворювання COVID-19 виявлено в гуртожитках для біженців в ФРН не вперше. Раніше подібні епізоди в Північному Рейні - Вестфалії відбулися в Ойскирхені (більше 50 інфікованих) і Меттмані (понад 30 випадків зараження).

Нагадаємо, всього в Німеччині число інфікованих SARS-CoV-2, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок 17 травня, досягло 174 355 осіб, а 7914 людини з COVID-19 померли.