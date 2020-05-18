У гуртожитку для біженців в ФРН виявлено 70 заражень коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У гуртожитку для біженців в німецькому місті Санкт-Августин в федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія виявлено 70 заражень коронавірусом SARS-CoV-2. Про це влада адміністративного округу Кельн повідомили в неділю, 17 травня, передає УНН з посиланням на DW.
За їхніми даними, всі інфіковані ізольовані, у більшості з них немає симптомів або слабо виражені.
Аналізи здали 300 людей. Тести 60 мешканців показали негативний результат, вони відправлені в інші гуртожитки. Результати решти на момент публікації не були готові. Наказано дотримуватися карантину.
Збудник захворювання COVID-19 виявлено в гуртожитках для біженців в ФРН не вперше. Раніше подібні епізоди в Північному Рейні - Вестфалії відбулися в Ойскирхені (більше 50 інфікованих) і Меттмані (понад 30 випадків зараження).
Нагадаємо, всього в Німеччині число інфікованих SARS-CoV-2, за даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок 17 травня, досягло 174 355 осіб, а 7914 людини з COVID-19 померли.