У Грузії затримали ще двох людей у справі про повернення Саакашвілі в країну

Деталі

За словами прокурора, в найближчі години стануть відомі деталі того, яку допомогу ці дві людини надали згаданому експрезиденту. Як заявив прокурор, слідству детально відомий маршрут в'їзду та пересування Михайла Саакашвілі в Грузії.

Цитата

"Маршрут в'їзду засудженого Михайла Саакашвілі детально відомий слідчому органу, щодо чого ведеться розслідування. Разом з тим, в МВС ведеться розслідування за статтею 344 КК Грузії, яка передбачає незаконне ввезення мігрантів через державний кордон та створення йому відповідних умов. У зв'язку з цим ведеться збір доказів", - заявив прокурор.

Що було раніше

За інформацією порталу CNews, затримані - батько і син Шалва і Зурі Цоцорія з Поті. Їх звинувачують у приховуванні злочину.

Контекст

Раніше прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що третій президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії.

Потім Саакашвілі перевели в колонію Руставі.

Згодом до Міністерства закордонних справ було запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Так, 2 жовтня тимчасово повірений Грузії в Україні прибув до МЗС України і розповів про обставини затримання Михайла Саакашвілі, а також, які статті йому інкримінують.

Крім того, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що в МЗС підтвердили принципову позицію України щодо невтручання у внутрішні справи Грузії.

Додамо

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію в 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.