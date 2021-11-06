У Грузії поліцейський вбив колегу випустивши в нього 12 куль

Деталі

Інцидент стався в селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело - Верхня Сванетія). Поліцейський випустив в свого колегу 12 куль. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.

Стрілець здався правоохоронцям. Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.

Нагадаємо

Батько у Пакистані підозрюється у вбивстві своїх двох дочок та їх чотирьох дітей, підпаливши їх будинок, оскільки одна з жінок вийшла заміж проти його волі.