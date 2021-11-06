У Грузії поліцейський вбив колегу випустивши в нього 12 куль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Грузії в селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело - Верхня Сванетія) поліцейський вбив колегу прямо у відділенні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал Rustavi2.
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Інцидент стався в селі Чаладіді Хобського муніципалітету (край Самегрело - Верхня Сванетія). Поліцейський випустив в свого колегу 12 куль. Потерпілий від отриманих поранень помер на місці.
Стрілець здався правоохоронцям. Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство.
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