В Грузии полицейский убил коллегу выпустив в него 12 пуль
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Грузии в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия) полицейский убил коллегу прямо в отделении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Rustavi2.
Детали
Инцидент произошел в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия). Полицейский выпустил в своего коллегу 12 пуль. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.
Стрелок сдался стражам порядка. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.
Напомним
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