В Грузии полицейский убил коллегу выпустив в него 12 пуль

Детали

Инцидент произошел в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия). Полицейский выпустил в своего коллегу 12 пуль. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте.

Стрелок сдался стражам порядка. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Напомним

Отец в Пакистане подозревается в убийстве своих двух дочек и их четырех детей, он поджог их дом, поскольку одна из женщин вышла замуж против его воли.