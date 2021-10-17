У Пакистані батько вбив своїх дочок та їх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Батько у Пакистані підозрюється у вбивстві своїх двох дочок та їх чотирьох дітей, підпаливши їх будинок, оскільки одна з жінок вийшла заміж проти його волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Трагедія сталася в селі в районі Музаффаргарґ у центральному Пакистані. Зауважують, що Бібі вийшла заміж за Мехбуба Ахмада близько 18 місяців тому проти волі її батька.
“Інцидент — результат суперництва двох сімей за любовний шлюб”, — сказав офіційний представник поліції Абдул Маджід.
Чоловік Бібі Ахмад повідомив поліції, що він не був вдома під час пожежі і знайшов будинок палаючим, коли він повернувся з роботи рано вранці.
Ахмад сказав, що його чотиримісячний син загинув разом з трьома дітьми Май у віці двох, шести та 13 років.
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За даними Пакистанської комісії з прав людини, сотні жінок у Пакистані щорічно вбиваються родичами за те, що вони вийшли заміж без згоди або всупереч бажанню своєї родини.
Нагадаємо
У кількох пакистанських містах 11 січня відбулися акції протесту через зґвалтування та вбивство в місті Касур 8-річної дівчинки Зейнаб Ансарі.