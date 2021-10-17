В Пакистане отец убил своих дочерей и их детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Отец в Пакистане подозревается в убийстве своих двух дочерей и их четверых детей, поджегши их дом, поскольку одна из женщин вышла замуж против его воли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трагедия произошла в селе в районе Музаффаргарґ в центральном Пакистане. Отмечают, что Биби вышла замуж за Мехбуб Ахмада около 18 месяцев назад против воли ее отца.
"Инцидент - результат соперничества двух семей за любовную брак", - сказал официальный представитель полиции Абдул Маджид.
Мужчина Биби Ахмад сообщил полиции, что он не был дома во время пожара и нашел дом горящим, когда он вернулся с работы рано утром.
Ахмад сказал, что его четырехмесячный сын погиб вместе с тремя детьми Май в возрасте двух, шести и 13 лет.
Дополнительно
По данным Пакистанской комиссии по правам человека, сотни женщин в Пакистане ежегодно убиваются родственниками за то, что они вышли замуж без согласия или вопреки желанию своей семьи.
Напомним
В нескольких пакистанских городах 11 января состоялись акции протеста из-за изнасилование и убийство в городе Касур 8-летней девочки Зейнаб Ансари.