У Грузії перекинувся автобус з туристами: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. На сході Грузії в результаті ДТП за участю туристичного автобуса постраждали 25 громадян Білорусі. Про це повідомило в своєму Twitter білоруське зовнішньополітичне відомство, передає УНН.
"У Грузії в ДТП з туристичним автобусом, який перевозив білоруських громадян, 25 осіб отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості", - відзначили в МЗС.
Як повідомляв УНН, щонайменше 44 людини загинули в результаті падіння пасажирського автобуса в ущелину на півночі Індії в штаті Уттаракханд в Гімалаях.
Нагадаємо, в Румунії, недалеко від міста Констанца, автобус з українцями потрапив у ДТП. В автобусі було 60 осіб, з них 49 дітей, важких постраждалих немає.