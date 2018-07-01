У Грузії перекинувся автобус з туристами: десятки постраждалих

"У Грузії в ДТП з туристичним автобусом, який перевозив білоруських громадян, 25 осіб отримали травми легкого та середнього ступеня тяжкості", - відзначили в МЗС.

Як повідомляв УНН, щонайменше 44 людини загинули в результаті падіння пасажирського автобуса в ущелину на півночі Індії в штаті Уттаракханд в Гімалаях.



Нагадаємо, в Румунії, недалеко від міста Констанца, автобус з українцями потрапив у ДТП. В автобусі було 60 осіб, з них 49 дітей, важких постраждалих немає.