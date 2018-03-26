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У Грузії на гірськолижному курорті випав червоний сніг

У Грузії на гірськолижному курорті випав червоний сніг

Київ • УНН

 • 11626 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Грузії на гірськолижному курорті Годердзі в високогірній Аджарії випав сніг з червонуватим відтінком. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Незвичайне явище спровокували піщані бурі в Північній Африці і в країнах Близького Сходу.

Як повідомляє ВВС, пісок і дрібний пил, підняті бурями, були перенесені в інші регіони потужними повітряними потоками.

Як зазначають синоптики, дрібний пил не тільки випадає разом з опадами, фарбуючи сніг, але також висить в повітрі. Так, небо над кількома регіонами Грузії днями було затягнуто жовтим серпанком.

“Кольоровий” сніг також випав в Одеській області, Молдові та в російському місті Сочі. На півдні Молдови сніг мав жовто-оранжевий відтінок, а в Одесі спостерігалися жовтуваті і рожеві опади.

Синоптики запевняють, що природне явище не небезпечне.

Як повідомляв УНН, у Грузії назвали причину аварії на курорті, під час якої постраждали українці.

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