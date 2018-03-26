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В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег

В Грузии на горнолыжном курорте выпал красный снег

Киев  •  УНН

 • 11623 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Грузии на горнолыжном курорте Годердзи в высокогорной Аджарии выпал снег с красноватым оттенком. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Необычное явление спровоцировали песчаные бури в Северной Африке и в странах Ближнего Востока.

Как сообщает ВВС, песок и мелкая пыль, поднятые бурями, были перенесены в другие регионы мощными воздушными потоками.

Как отмечают синоптики, мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая снег, но также висит в воздухе. Так, небо над несколькими регионами Грузии на днях было затянуто желтым туманом.

“Цветной” снег также выпал в Одесской области, Молдове и в российском городе Сочи. На юге Молдовы снег имел желто-оранжевый оттенок, а в Одессе наблюдались желтоватые и розовые осадки.

Синоптики уверяют, что естественное явление не опасно.

Как сообщал УНН, в Грузии назвали причину аварии на курорте, во время которой пострадали украинцы.

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