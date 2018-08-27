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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Греції рекордний неврожай фісташок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Урожай фісташок в Греції в цьому році рекордно знизився. Всьому виною проливні дощі, через які дерева були схильні до хвороб і пошкоджені комахами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

У Греції рекордний неврожай фісташок

Один з головних постачальників фісташок на світовий ринок - Греція - в цьому році не дорахується третини свого звичного врожаю.

"Збиток завдали шкідливі бактерії в грунті. Пошкоджено все - від коренів до верхівок дерев. Ось ці сліди говорять про те, що хвороба рухається від низу до верху", - розповіла Ніколас Бібіс, яка займається розведенням фісташок вже 40 років.

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Мегара на заході Аттики - одна з трьох місцевостей Греції, що виробляє фісташки. Через тривалу м'яку зиму, проливні дощі з квітня по червень, а потім аномальну спеку урожай зелених плодів зібрали вже до середини серпня - на місяць раніше звичайного терміну.

І навіть частина того, що зібрали, не годиться на продаж. Плоди висохли, а деякі навіть почорніли.

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