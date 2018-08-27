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В Греции рекордный неурожай фисташек

Киев • УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Урожай фисташек в Греции в этом году рекордно снизился. Всему виной проливные дожди, из-за которых деревья были подвержены болезням и вредоносным насекомым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

В Греции рекордный неурожай фисташек

Один из главных поставщиков фисташек на мировой рынок - Греция - в этом году не досчитается трети своего привычного урожая.

"Ущерб нанесли вредные бактерии в почве. Повреждено все - от корней до верхушек деревьев. Вот эти следы говорят о том, что болезнь движется снизу вверх", - рассказала Николас Бибис, которая занимается разведением фисташек уже 40 лет.

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Мегара на западе Аттики - одна из трех местностей Греции, производящей фисташки. Из-за продолжительной мягкой зимы, проливных дождей с апреля по июнь, а в последствии аномальной жары урожай зеленых плодов собрали уже к середине августа - на месяц раньше обычного срока.

И даже часть того, что собрали, не годится на продажу. Плоды высохли, а некоторые даже почернели.

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