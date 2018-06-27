У Греції оголосили червоний рівень небезпеки через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Греції Національна метеорологічна служба оголосила "червоне попередження" через негоду, яка розпочалася в понеділок і триватиме до п’ятниці. Попереджається про сильні дощі та підтоплення у окремих регіонах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Greek City Times.
У вівторок рівень опадів у багатьох місцях країни перевищив 50 см.
Багато будинків та доріг затоплено. У приморських районах через шторм кілька автомобілів опинилися в морі.
Як повідомляв УНН, ряд китайських провінцій, включаючи Шаньдун, Гуйчжоу і Сичуань, постраждали від повеней і геологічних лих, викликаних проливними дощами.
У п'ятницю в західній частині американського штату Пенсільванія пройшов сильний шторм. Загинула одна людина.
Як повідомляв УНН, південні і центральні райони США страждають від масштабних злив. У США жертвою стихії вже став літній чоловік.
Нагадаємо, в американському штаті Мічиган був оголошений режим стихійного лиха через повені.