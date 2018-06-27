В Греции объявили красный уровень опасности из-за ливней
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Греции Национальная метеорологическая служба объявила "красное предупреждение" из-за непогоды, которая началась в понедельник и продлится до пятницы. Предупреждается о сильных дождях и подтопления в отдельных регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Greek City Times.
Во вторник уровень осадков во многих местах страны превысил 50 см.
Многие дома и дороги затоплены. В приморских районах из-за шторма несколько автомобилей оказались в море.
Как сообщал УНН, ряд китайских провинций, включая Шаньдун, Гуйчжоу и Сычуань, пострадали от наводнений и геологических бедствий, вызванных проливными дождями.
В пятницу в западной части американского штата Пенсильвания прошел сильный шторм. Погиб один человек.
Как сообщал УНН, южные и центральные районы США страдают от масштабных ливней. В США жертвой стихии уже стал пожилой мужчина.
Напомним, в американском штате Мичиган был объявлен режим стихийного бедствия из-за наводнения.