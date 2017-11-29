У ГПУ повідомили подробиці затримання злочинців, причетних до "ІД"

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прокуратура Київської області встановила, що місцем походження бланків паспортів громадян України, які використовували організатори каналу нелегальної міграції, причетні до діяльності терористичного угруповання “Ісламська Держава”, була територія окупованого Криму. Про це повідомляє пресс-служба Генпрокуратури, передає УНН.

"Установлено, що до злочинної групи входять громадяни Азіатських країн, РФ та України. Також встановлено, що місцем походження бланків паспортів громадян України була територія анексованого Криму", - наголосили в прес-службі.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманим особам, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, до відповідних органів підготовлено лист для анулювання виявлених та вилучених під час слідчих дій паспортів та вирішується питання щодо департації осіб для яких виготовлялися останні.

Нагадаємо, прокуратура Київської області спільно з СБУ затримала групу злочинців, причетних до діяльності терористичного угруповання “Ісламська Держава”, які виготовляли фальшиві паспорти та закордонні паспорти і збували їх українцям та іноземцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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