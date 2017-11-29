В ГПУ сообщили подробности задержания преступников, причастных к "ИГ"

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 79695 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70214 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77284 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 84445 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118777 просмотра

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области установила, что местом происхождения бланков паспортов граждан Украины, которые использовали организаторы канала нелегальной миграции, причастные к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", была территория оккупированного Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"Установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины. Также установлено, что местом происхождения бланков паспортов граждан Украины была территория аннексированного Крыму", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в соответствующие органы подготовлено письмо для аннулирования выявленных и изъятых в ходе следственных действий паспортов и решается вопрос о департации лиц для которых изготавливались остальные.

Напомним, прокуратура Киевской области совместно с СБУ задержала группу преступников , причастных к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", которые изготавливали фальшивые паспорта и загранпаспорта и сбывали их Украинские и иностранцам.

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