В ГПУ сообщили подробности задержания преступников, причастных к "ИГ"

"Установлено, что в преступную группу входят граждане азиатских стран, РФ и Украины. Также установлено, что местом происхождения бланков паспортов граждан Украины была территория аннексированного Крыму", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в соответствующие органы подготовлено письмо для аннулирования выявленных и изъятых в ходе следственных действий паспортов и решается вопрос о департации лиц для которых изготавливались остальные.

Напомним, прокуратура Киевской области совместно с СБУ задержала группу преступников , причастных к деятельности террористической группировки "Исламское Государство", которые изготавливали фальшивые паспорта и загранпаспорта и сбывали их Украинские и иностранцам.