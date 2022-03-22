У Гостомелі окупанти знищили стайню разом з кіньми, більшість згоріли живцем
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У селищі Гостомель Київської області окупанти знищили стайню Олександрія разом із кіньми. Більшість із 32 тварин згоріли живцем. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram, повідомляє УНН.
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"У селищі Гостомель Київської області російські загарбники знищили стайню Олександрія разом із кіньми. Більшість із 32 тварин згоріли живцем", - написав Геращенко, оприлюднивши фото.
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