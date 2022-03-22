В Гостомеле оккупанты уничтожили конюшню вместе с лошадьми, большинство сгорели заживо
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В поселке Гостомель Киевской области оккупанты уничтожили конюшню Александрия вместе с лошадьми. Большинство из 32 животных сгорели заживо. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"В поселке Гостомель Киевской области российские захватчики уничтожили конюшню Александрия вместе с лошадьми. Большинство из 32 животных сгорели заживо", - написал Геращенко, обнародовав фото.
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