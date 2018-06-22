У голови Конституційного суду Литви у центрі Києва вкрали гаманець
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У голови Конституційного суду Литви у магазині у центрі Києва невідомі вкрали гаманець. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.
"Так, був такий випадок. Вчора близько 18.00 до поліції звернувся громадянин Литви із заявою, що у нього в магазині на вулиці Гончара невідомі вкрали гаманець. Відкрито кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка)", - сказали у поліції.
Як повідомляв УНН, у Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця.
Нагадаємо, невідомі обікрали квартиру у Запорізькій області, яка належить народному депутатові Олександрові Пономарьову.