У голови Конституційного суду Литви у центрі Києва вкрали гаманець

"Так, був такий випадок. Вчора близько 18.00 до поліції звернувся громадянин Литви із заявою, що у нього в магазині на вулиці Гончара невідомі вкрали гаманець. Відкрито кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка)", - сказали у поліції.



Як повідомляв УНН, у Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця.



Нагадаємо, невідомі обікрали квартиру у Запорізькій області, яка належить народному депутатові Олександрові Пономарьову.