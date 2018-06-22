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У голови Конституційного суду Литви у центрі Києва вкрали гаманець

У голови Конституційного суду Литви у центрі Києва вкрали гаманець

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. У голови Конституційного суду Литви у магазині у центрі Києва невідомі вкрали гаманець. Про це УНН повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

"Так, був такий випадок. Вчора близько 18.00 до поліції звернувся громадянин Литви із заявою, що у нього в магазині на вулиці Гончара невідомі вкрали гаманець. Відкрито кримінальне провадження за ст.185 (крадіжка)", - сказали у поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві невідомі отруїли та обікрали іноземця.

Нагадаємо, невідомі обікрали квартиру у Запорізькій області, яка належить народному депутатові Олександрові Пономарьову.

Українські Національні Новини

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