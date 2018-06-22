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У председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек

У председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек

Киев  •  УНН

 • 11065 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. У председателя Конституционного суда Литвы в магазине в центре Киева неизвестные украли кошелек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

"Да, был такой случай. Вчера около 18.00 в полицию обратился гражданин Литвы с заявлением, что у него в магазине на улице Гончара неизвестные украли кошелек. Открыто уголовное производство по ст.185 (кража)", - сказали в полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве неизвестные отравили и обокрали иностранца.

Напомним, неизвестные обокрали квартиру в Запорожской области, которая принадлежит народному депутату Александру Пономареву.

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