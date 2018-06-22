У председателя Конституционного суда Литвы в центре Киева украли кошелек

"Да, был такой случай. Вчера около 18.00 в полицию обратился гражданин Литвы с заявлением, что у него в магазине на улице Гончара неизвестные украли кошелек. Открыто уголовное производство по ст.185 (кража)", - сказали в полиции.



Как сообщал УНН, в Киеве неизвестные отравили и обокрали иностранца.



Напомним, неизвестные обокрали квартиру в Запорожской области, которая принадлежит народному депутату Александру Пономареву.