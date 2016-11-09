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У Голівуді шоковані обранням Д.Трампа президентом США

У Голівуді шоковані обранням Д.Трампа президентом США

Київ • УНН

 • 12568 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голівудські зірки почали день виборів 8 листопада з розміщення веселих селфі в соцмережах під час свого голосування, проте по закінченню виборів настрій у більшості американських селебритіс різко змінився, передає УНН з посиланням на CNN.

Багато голлівудських зірок розміщували фото чи твіти з хештегами #withher, що буквально означає – підтримую її, тобто кандидата від демократів Хіларі Клінтон.

Після того, як переміг Дональд Трамп зірки, що відкрито виступали на підтримку Хіларі Клінтон, висловили своє розчарування результатами, і навіть деякі писали про те, що збираються покидати США.

Зокрема, американський актор та сценарист Бредлі Вітфорд, який був у штабі підтримки Хіларі Клінтон написав: "Ми боремося. За рівність. За можливості. За правосуддя. За науку. Це не поразка. Це заклик до боротьби".

"Я відчуваю, що Америку просто відправили на перевірку знань в університет імені Трампа", - написав співак Джон Легенд.

"Я відмовляюся вірити, що Дональд Трамп народився в нашій країні", - твітнув актор серіалу "Фарго" Джордан Піл.

"Світ став темнішим для моїх дітей, ніж він був до того, коли вони лягали спати. Сумно", - написала співачка Лілі Аллен.

"Як пояснити тим дівчатам, що плакали в штаб-квартирі Х.Клінтон, що жінки голосували за Трампа і що жінконенависництво це майбутнє світу. Я не знаю", - написала героїня серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Дана Ділейні.

Мадонна також прокоментувала попередні результати виборів: "Новий вогонь запалився. Ми ніколи не здамося. Ми ніколи не поступимося".

"Тож більша частина нашої країни проти прав жінок? Расизм все ще живе? Людина схвалена Девідом Дюком (правий американський націоналіст, расист та противник того, що в історії був Голокост – ред.) може вести нашу країну далі?! Справді?", - написала акторка та цивільна дівчина Шона Пена Мінка Келлі.

"Можливо це дно і вже нікуди йти", - написала акторка Аманда Сейфрід.

"Позитив тут один: нам більше не потрібно прикидатися, що ми вільні від расизму та сексизму. Питання лиш в тому, що нам робити зараз?", - зазначила аторка відома ролями в фільмах Інтерстеллар, Марсіанин Джесіка Честейн.

Співачка Шер додала: "Світ більше не стане таким як був. Мені сумно за молодь. Він не буде нічим іншим як туалетом, який я використовавула як символ (в соцмережах – ред.) для нього. Ти не відмиєшся".

"Знаєте, що ми зараз робимо? Ми завершуємо будувати те, що почали. Підніміть свої голови брати та сестри", - написав кількаразовий номінант на "Оскар" Марк Руфало, відомий своїми ролями в "Острові проклятих", "Месниках", "Ілюзії обману".

Співачка Демі Ловато написала: "Нехай Господь благословить покоління моєї сестри".

"Це дуже жахливо. Я в сльозах", - написала інша співачка Аріана Гранде.

Кеті Перрі у свою чергу зазначила: "Насувається революція!"

"Ми стоїмо разом. Ми захищатимемо вразливі групи населення. Ми кидаємо виклик фанатикам. Ми не дозволимо мову ненависті стати нормою. Ми тримаємо свою лінію далі", - написала автор книг про Гарі Потера Джоан Роулінг.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

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