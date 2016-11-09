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В Голливуде шокированы избранием Д.Трампа президентом США

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Голливудские звезды начали день выборов 8 ноября с размещения веселых челфи в соцсетях во время своего голосования, однако по окончании выборов настроение у большинства американских селебритис резко изменилось, передает УНН со ссылкой на CNN.

Многие голливудские звезды размещали фото или твиты с хэштегом #withher, что буквально означает - поддерживаю ее, то есть кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

После того, как победил Дональд Трамп звезды, которые открыто выступали в поддержку Хиллари Клинтон, выразили свое разочарование результатами, а также некоторые писали о том, что собираются покидать США.

В частности, американский актер и сценарист Брэдли Уитфорд, который был в штабе поддержки Хиллари Клинтон написал: "Мы боремся. За равенство. За возможности. За правосудие. За науку. Это не поражение. Это призыв к борьбе".

"Я чувствую, что Америку просто отправили на проверку знаний в университет имени Трампа", - написал певец Джон Легенд.

"Я отказываюсь верить, что Дональд Трамп родился в нашей стране", - твитнув актер сериала "Фарго" Джордан Пол.

"Мир стал темнее для моих детей, чем он был до того, как они ложились спать. Печально", - написала певица Лили Аллен.

"Как объяснить тем девушкам, которые плакали в штаб-квартире Х.Клинтон, что женщины голосовали за Трампа и женоненавистничество это будущее мира. Я не знаю", - написала героиня сериала "Отчаянные домохозяйки" Дана Дилэйни.

Мадонна также прокомментировала предварительные результаты выборов: "Новый огонь загорелся. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим".

"Значит большая часть нашей страны против прав женщин? Расизм все еще живет? Человек одобренный Дэвидом Дюком (правый американский националист, расист и противник того, что в истории был Холокост - ред.) может вести нашу страну дальше ?! Неужели?", - написала актриса и гражданская девушка Шона Пена Минка Келли.

"Возможно, это дно и уже некуда идти", - написала актриса Аманда Сейфрид.

"Позитив здесь один: нам больше не нужно притворяться, что мы свободны от расизма и сексизма. Вопрос лишь в том, что нам делать сейчас?", - Отметила аторка известна ролями в фильмах Интерстеллар, Марсианин Джессика Честейн.

Певица Шер добавила: "Мир больше не станет таким как был. Мне грустно за молодежь. Он не будет ничем иным как туалетом, который я использовала как символ (в соцсетях - ред.) для него. Ты не отмоешься".

"Знаете, что мы сейчас делаем? Мы завершаем строить то, что начали. Поднимите свои головы братья и сестры", - написал неоднократный номинант на "Оскар" Марк Руффало, известный своими ролями в "Острове проклятых", "Мстители", "Иллюзии обмана".

Певица Деми Ловато написала: "Пусть Господь благословит поколения моей сестры".

"Это очень ужасно. Я в слезах", - написала другая певица Ариана Гранде.

Кэти Перри в свою очередь отметила: "Грядет революция!"

"Мы стоим вместе. Мы будем защищать уязвимые группы населения. Мы бросаем вызов фанатикам. Мы не позволим языку ненависти стать нормой. Мы держим свою линию дальше", - написала автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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