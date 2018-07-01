У Гімалаях пасажирський автобус впав в ущелину, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Щонайменше 44 людини загинули внаслідок падіння пасажирського автобусу в ущелину на півночі Індії у штаті Уттаракханд у Гімалаях. Про це з посиланням на Sky News повідомляє УНН.
Як повідомляє видання, загалом в автобусі на момент ДТП перебували 45 пасажирів.
За даними поліції, рятувальна операція наразі триває.
Нагадаємо, у Румунії, неподалік міста Констанца, автобус з українцями потрапив у ДТП. В автобусі було 60 осіб, з них 49 дітей, тяжких постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, на південному сході Польщі у районі Гронкув у результаті зіткнення легковика з туристичним автобусом постраждали три людини. Найбільш серйозно постраждав водій легкового автомобіля. Пасажири ж автобуса відбулися саднами і синцями.