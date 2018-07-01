В Гималаях пассажирский автобус упал в ущелье, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По меньшей мере 44 человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на севере Индии в штате Уттаракханд в Гималаях. Об этом со ссылкой на Sky News сообщает УНН.
Как сообщает издание, всего в автобусе на момент ДТП находились 45 пассажиров.
По данным полиции, спасательная операция пока продолжается.
Напомним, в Румынии, недалеко от города Констанца, автобус с украинцами попал в ДТП. В автобусе было 60 человек, из них 49 детей, тяжелых пострадавших нет.
Как сообщал УНН, на юго-востоке Польши в районе Гронкув в результате столкновения легковушки с туристическим автобусом пострадали три человека. Наиболее серьезно пострадал водитель легкового автомобиля. Пассажиры же автобуса состоялись ссадинами и синяками.