У Генпрокурора оцінили законність відсторонення від посади голови КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Офіс Генпрокурора оцінив законність відсторонення Президентом України від посади судді Конституційного Суду України і зазначив, що воно відбулося у відповідності до вимог чинного законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
“Роз’яснення Офісу Генпрокурора щодо законності відсторонення від посади судді Голови Конституційного Суду України. Оцінюючи позицію Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України щодо законності продовження Головою Конституційного Суду України виконання службових обов’язків судді та необхідності скасування Президентом України Указу 607/2020 від 29 грудня 2020 року, Офіс Генерального прокурора вважає, що відсторонення Президентом України від посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з притягненням його до кримінальної відповідальності відбулося згідно вимог чинного законодавства України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що позиція КСУ щодо того, що суддів КСУ відсторонювати не можна — необґрунтована.
“Припинення повноважень судді Конституційного Суду України чи звільнення судді Конституційного Суду України з посади не охоплюють питання тимчасового відсторонення судді Конституційного Суду України у зв’язку із набуттям ним статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення. Відсторонення від посади є одним із інститутів кримінального судочинства”, — вказано у повідомленні.
Вказано, що у зв’язку з цим Президент України, розглянувши клопотання виконуючого обов’язки Генерального прокурора про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, прийняв законний Указ у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
У Зеленського раніше заявили, що Президент може відсторонити голову КСУ Тупицького — у КСУ повідомили, що для подібних рішень немає законодавчих підстав.
Також нагадаємо, що ДБР заявляло, що розслідує низку кримінальних справ, у яких перевіряється причетність Тупицького до скоєння злочинів у складі злочинної організації. Також Державним бюро розслідувань було розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки на території Криму, а також державної зради головою Конституційного суду України.