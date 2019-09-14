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У французькому Нанті затримали 30 "жовтих жилетів"

У французькому Нанті затримали 30 "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У французькому місті Нанті в ході протестів "жовтих жилетів" поліція затримала 30 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію France Info.

Всього, за даними радіостанції, в протестах взяли участь 1,8 тис. осіб. В ході акції протестувальники громили вітрини і влаштовували сутички зі співробітниками поліції. Також правоохоронці виявили в сміттєвому контейнері 22 коктейлю Молотова.

Згідно з останніми даними, один поліцейський був поранений.

Зіткнення "жовтих жилетів" з поліцією також відбулися в місті По. Силовики застосували сльозогінний газ проти протестувальників.

У Парижі акція пройшла в спокійній обстановці - брали участь в протестах 500 осіб пройшли під наглядом поліції в районі Порта-де-Шуазі і бульвару Гренель поруч з Ейфелевою вежею.

Нагадаємо, у Парижі затримали і відпустили 89 "жовтих жилетів".

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