У французькому Нанті затримали 30 "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. У французькому місті Нанті в ході протестів "жовтих жилетів" поліція затримала 30 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію France Info.
Всього, за даними радіостанції, в протестах взяли участь 1,8 тис. осіб. В ході акції протестувальники громили вітрини і влаштовували сутички зі співробітниками поліції. Також правоохоронці виявили в сміттєвому контейнері 22 коктейлю Молотова.
Згідно з останніми даними, один поліцейський був поранений.
Зіткнення "жовтих жилетів" з поліцією також відбулися в місті По. Силовики застосували сльозогінний газ проти протестувальників.
У Парижі акція пройшла в спокійній обстановці - брали участь в протестах 500 осіб пройшли під наглядом поліції в районі Порта-де-Шуазі і бульвару Гренель поруч з Ейфелевою вежею.
Нагадаємо, у Парижі затримали і відпустили 89 "жовтих жилетів".