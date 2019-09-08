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У Парижі затримали і відпустили 89 "жовтих жилетів"

У Парижі затримали і відпустили 89 "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Французький рух “жовтих жилетів” в суботу, 7 вересня, відновив акції протесту. Демонстрації пройшли в великих містах, в них взяли участь кілька тисяч чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

В ході протестів відбулося кілька зіткнень учасників з поліцією. Так, в Парижі були затримані і відпущені 89 “жовтих жилетів”, крім того, правоохоронці винесли більше 60 попереджень. У столиці Франції в акції протесту взяли участь близько 800 осіб. Демонстрація стала найбільш численною, ніж попередні акції “жовтих жилетів” в останні місяці. У поліції також зазначили, що велика частина учасників акції поводилася мирно.

Зокрема, не обійшлось без інцидентів. Найбільша акція “жовтих жилетів” пройшла в Монпельє. На вулиці міста вийшли близько 3 тисяч протестуючих, в тому числі 500 радикалів з так званого “Чорного блоку”. Демонстранти підпалили поліцейську машину в центрі Монпельє, в свою чергу, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Два учасники акції були тимчасово затримані.

Крім того, сотні людей вийшли на мітинг в Руані, незважаючи на те, що міська влада заборонила демонстрації в суботу спеціальним указом. Кілька “жовтих жилетів” в Руані були тимчасово затримані, ще понад 100 осіб отримали попередження. Невеликі мітинги “жовтих жилетів” також пройшли в Марселі, Ліллі, Страсбурзі і деяких інших містах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон визнав, що протести “жовтих жилетів” викликані несправедливістю у Франції

Нагадаємо, протести “жовтих жилетів” проходять у Франції з листопада 2018 року — як правило, у вихідні дні. Майже з самого початку вони супроводжувалися зіткненнями з поліцією, актами насильства і вандалізму. Спочатку мітингувальники виступали проти введення податку, який міг привести до подорожчання бензину, і вимагали підвищення мінімальної зарплати.

Після того як уряд затвердив мораторій на підвищення паливного податку і пішло на ряд інших поступок, демонстранти стали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Макрона. 25 квітня глава держави в телезверненні до народу пообіцяв, зокрема, знизити податки для середнього класу і полегшити проведення референдумів.

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