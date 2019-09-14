Во французском Нанте задержали 30 "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во французском городе Нанте в ходе протестов "желтых жилетов" полиция задержала 30 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию France Info.
Всего, по данным радиостанции, в протестах приняли участие 1,8 тыс. человек. В ходе акции протестующие громили витрины и устраивали стычки с сотрудниками полиции. Также правоохранители обнаружили в мусорном контейнере 22 коктейля Молотова.
Согласно последним данным, один полицейский был ранен.
Столкновения "желтых жилетов" с полицией также произошли в городе По. Силовики применили слезоточивый газ против протестующих.
В Париже акция прошла в спокойной обстановке — принимавшие участие в протестах 500 человек прошли под наблюдением полиции в районе Порта-де-Шуази и бульвара Гренель рядом с Эйфелевой башней.
Напомним, в Париже задержали и отпустили 89 "желтых жилетов".