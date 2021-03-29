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У Франції виявили новий штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Лікарня Страсбурзького університету повідомила регіональне агентство здоров'я регіону Гранд-Ест про виявлення нового, "ельзаського" варіанту коронавірусу, передає УНН з посиланням на місцевий портал DNA.

Цитата:

“Лікарня Страсбурзького університету повідомила регіональне агентство охорони здоров’я про поширення в Ельзасі особливого варіанту, який на даний момент був виявлений тільки там”, — повідомляє портал.

Деталі

За даними медиків, новий штам має мутацію ферменту полімерази, який бере участь в розмноженні вірусу.

Варіант був ідентифікований, тому що в скринінгових тестах ПЛР один з маркерів систематично давав негативний результат, йдеться в повідомленні.

У департаментах регіону штам сягнув 8,8% у Верхньому Рейні і 4,4% в Нижньому Рейні від проведених ПЛР-тестувань.

Що було раніше

Раніше в Індії зафіксували новий штам коронавірусу з подвійною мутацією.

З початку пандемії COVID-19 ВООЗ отримала кілька повідомлень про незвичайні події в галузі суспільної охорони здоров'я, які можуть бути пов'язані з варіантами SARS-CoV-2, вірусу, що викликає COVID-19.

За даними ВООЗ, штам коронавірусу VOC 202012/01, який відрізняється вищою заразністю і виявлений спочатку у Великій Британії, був виявлений станом на 23 березня у 125 країнах. До 75 держав розширилася географія поширення штаму 501Y.V2, виявленого в ПАР, а штам P.1, присутність якого спочатку було виявлено у Бразилії і Японії, циркулює вже у 41 країні.

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