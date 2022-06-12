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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Франції спалахнули лісові пожежі

У Франції спалахнули лісові пожежі

Київ • УНН

 • 77659 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Через посуху та температуру вище 30 градусів на півдні Франції спалахнули перші цього року лісові пожежі. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на ORF.

Деталі 

Як зазначається, для того, щоб справитися з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти.

Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.

Також наголошується, що пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на кілька будинків і парфумерну фабрику.

Нагадаємо 

На Анкару обрушився потужний ураган, який супроводжувався сильними опадами, спричинив значні руйнування та затоплення, одна людина загинула.

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