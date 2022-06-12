У Франції спалахнули лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Через посуху та температуру вище 30 градусів на півдні Франції спалахнули перші цього року лісові пожежі. Ситуацію ускладнили сильні пориви вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на ORF.
Деталі
Як зазначається, для того, щоб справитися з наслідками стихії, знадобилося 300 пожежників з десятками машин швидкої допомоги, пожежні літаки і вертольоти.
Жертв немає, але вогнем було охоплено близько 120 гектарів соснового лісу. Пожежа знищила близько 100 гектарів лісу.
Також наголошується, що пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на кілька будинків і парфумерну фабрику.
Нагадаємо
На Анкару обрушився потужний ураган, який супроводжувався сильними опадами, спричинив значні руйнування та затоплення, одна людина загинула.