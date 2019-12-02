У Франції розбився рятувальний вертоліт: троє людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На півдні Франції, недалеко від Марселя, розбився вертоліт цивільної оборони. Троє рятувальників, які летіли на допомогу постраждалим від негоди жителям Французької Рив'єри, загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
"Троє рятувальників загинули в результаті аварії вертольота біля Марселя під час місії з порятунку", - пише видання.
Так, їхній вертоліт EC145 втратив зв'язок з радіолокатором під час розвідувальної рятувальної місії в департаменті Вар в неділю ввечері.
Обставини аварії з'ясовують.
Крім того, в департаменті Вар загинув пастух, коли намагався перейти брід разом зі своїм стадом. Змило також власника стайні, у той час як він спостерігав за своїми тваринами.
Повідомляється, що протягом попередніх вихідних проливні дощі призвели до загибелі шести осіб у департаменті Вар.
Як повідомляв УНН, раніше кількість загиблих від повені на півдні Франції збільшилася до чотирьох осіб.