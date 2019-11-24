Кількість загиблих від повені на півдні Франції збільшилась до чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Загін рятувальників виявив в неділю в районі міста Таннерон (департамент Вар) автомобіль, в якому знаходилися тіла чоловіка та жінки. Таким чином, як зазначив повідомив про це телеканал BFM, кількість загиблих під час повені на південному сході Франції склала чотири людини. Дані були отримані телеканалом від префектури департаменту Вар, передає УНН.
Згідно з цими даними, знайдена машина перебувала в яру. Вона була скинута туди потужними потоками води.
Раніше УНН повідомляв, що рятувальниками були знайдені тіла двох інших осіб — також на території департаменту Вар. Першого загиблого виявили недалеко від містечка Ле-Мюї, де в суботу під час евакуації жителів перекинувся човен рятувальної служби. Людину забрали потоки води і врятувати її не вдалося. Друга загибла особа була знайдена на території комуни Кабас всередині машини. Ніяких інших відомостей про нього не наводяться. Серед розшукуваних людей — 78-річний чоловік, який вийшов зі свого будинку і був збитий з ніг потоками води.
За минулі дві доби в ряді районів департаментів Вар і Приморські Альпи випала дво-, а то і тримісячна норма опадів. Це призвело до виходу річок з берегів, зсувів, затоплення вулиць міст, навіть таких великих як Канн і Ніцца. Вертольотом в департаменті Вар були підняті з води 230 осіб.
На даний момент рівень води в річках починає спадати. Однак все ще затоплені десятки тисяч будинків і численні кинуті автомобілі, жителі 2,4 тис. будинків залишаються без електрики в департаменті Вар.
Зливи викликані змішанням холодного гірського повітря з теплим повітрям Середземномор’я. Це періодично повторюється на півдні Франції явище, яке, однак, може мати різні масштаби і наслідки.
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