Кількість загиблих від повені на півдні Франції збільшилась до чотирьох осіб

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Загін рятувальників виявив в неділю в районі міста Таннерон (департамент Вар) автомобіль, в якому знаходилися тіла чоловіка та жінки. Таким чином, як зазначив повідомив про це телеканал BFM, кількість загиблих під час повені на південному сході Франції склала чотири людини. Дані були отримані телеканалом від префектури департаменту Вар, передає УНН.