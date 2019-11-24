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Количество погибших от наводнения на юге Франции увеличилось до четырех человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Отряд спасателей обнаружил в воскресенье в районе города Таннерон (департамент Вар) автомобиль, в котором находились тела мужчины и женщины. Таким образом, как отметил сообщил об этом телеканал BFM, число погибших во время наводнения на юго-востоке Франции составило четыре человека. Данные были получены телеканалом префектуры департамента Вар, передает УНН.

Согласно этим данным, найденная машина находилась в овраге. Она была сброшена туда мощными потоками воды.

Ранее УНН сообщал, что спасателями были найдены тела двух других лиц — также на территории департамента Вар. Первого погибшего обнаружили недалеко от города Ле-Мюи, где в субботу во время эвакуации жителей перевернулась лодка спасательной службы. Человека забрали потоки воды и спасти его не удалось. Второй погибший был найдено на территории коммуны Кабас внутри автомобиля. Никаких других сведений о нем не приводятся. Среди разыскиваемых людей — 78-летний мужчина, который вышел из своего дома и был сбит с ног потоками воды.

За прошедшие двое суток в ряде районов департаментов Вар и Приморские Альпы выпала двух-, а то и трехмесячная норма осадков. Это привело к выходу рек из берегов, оползней, затопления улиц городов, даже таких крупных как Канн и Ницца. Вертолетом в департаменте Вар были подняты из воды 230 человек.

На данный момент уровень воды в реках начинает спадать. Однако все еще затоплены десятки тысяч домов и многочисленные брошенные машины, жители 2,4 тыс. домов остаются без электричества в департаменте Вар.

Ливни вызваны смешением холодного горного воздуха с теплым воздухом Средиземноморья. Это периодически повторяется на юге Франции явление, которое, однако, может иметь различные масштабы и последствия.

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