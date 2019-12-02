Во Франции разбился спасательный вертолет: трое человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На юге Франции, недалеко от Марселя, разбился вертолет гражданской обороны. Трое спасателей, которые летели на помощь пострадавшим от непогоды жителям Французской Ривьеры, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Трое спасателей погибли в результате крушения вертолета возле Марселя во время миссии по спасению", - пишет издание.
Так, их вертолет EC145 потерял связь с радиолокатором во время разведывательной спасательной миссии в департаменте Вар в воскресенье вечером.
Обстоятельства крушения выясняют.
Кроме того, в департаменте Вар погиб пастух, когда пытался пересечь брод вместе со своим стадом. Смыло также владельца конюшни, в то время как он наблюдал за своими животными.
Сообщается, что в течение предыдущих выходных проливные дожди привели к гибели шести человек в департаменте Вар.
Как сообщал УНН, ранее количество погибших от наводнения на юге Франции увеличилось до четырех человек.