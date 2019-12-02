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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38300 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107569 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97224 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Во Франции разбился спасательный вертолет: трое человек погибли

Во Франции разбился спасательный вертолет: трое человек погибли

Киев  •  УНН

 • 10284 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. На юге Франции, недалеко от Марселя, разбился вертолет гражданской обороны. Трое спасателей, которые летели на помощь пострадавшим от непогоды жителям Французской Ривьеры, погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Трое спасателей погибли в результате крушения вертолета возле Марселя во время миссии по спасению", - пишет издание.

Так, их вертолет EC145 потерял связь с радиолокатором во время разведывательной спасательной миссии в департаменте Вар в воскресенье вечером.

Обстоятельства крушения выясняют.

Кроме того, в департаменте Вар погиб пастух, когда пытался пересечь брод вместе со своим стадом. Смыло также владельца конюшни, в то время как он наблюдал за своими животными.

Сообщается, что в течение предыдущих выходных проливные дожди привели к гибели шести человек в департаменте Вар.

Как сообщал УНН, ранее количество погибших от наводнения на юге Франции увеличилось до четырех человек.

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