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У Франції дитині, яка народилась у поїзді, подарували безкоштовний проїзд до 25 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. В понеділок у Парижі, у вагоні потягу мережі міських електричок RER народився хлопчик. Він отримав у подарунок від RER безкоштовний проїзд до 25 років, передає УНН з посиланням на BFM-TV.

"Після несподіваного народження дитини в поїзді на вокзалі Обер, рух між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон" було призупинено", - повідомили у Twitter акаунті мережі RER.

Матір та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і породілля, і її син почуваються добре.

Керівництво мережі привітало матір з народженням дитини та оголосило, що дарує малюку безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.

Згодом рух потягів на лінії був відновлений.

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