У Франції дитині, яка народилась у поїзді, подарували безкоштовний проїзд до 25 років

"Після несподіваного народження дитини в поїзді на вокзалі Обер, рух між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон" було призупинено", - повідомили у Twitter акаунті мережі RER.



Матір та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і породілля, і її син почуваються добре.



Керівництво мережі привітало матір з народженням дитини та оголосило, що дарує малюку безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.



Згодом рух потягів на лінії був відновлений.



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