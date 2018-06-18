У Франції дитині, яка народилась у поїзді, подарували безкоштовний проїзд до 25 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В понеділок у Парижі, у вагоні потягу мережі міських електричок RER народився хлопчик. Він отримав у подарунок від RER безкоштовний проїзд до 25 років, передає УНН з посиланням на BFM-TV.
"Після несподіваного народження дитини в поїзді на вокзалі Обер, рух між станціями "Шарль де Голль"/"Етуаль" та "Насьйон" було призупинено", - повідомили у Twitter акаунті мережі RER.
Матір та новонародженого малюка доставили в найближчу лікарню. Як повідомляється, і породілля, і її син почуваються добре.
Керівництво мережі привітало матір з народженням дитини та оголосило, що дарує малюку безкоштовне користування потягами мережі RER, поки йому не виповниться 25 років.
Згодом рух потягів на лінії був відновлений.
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