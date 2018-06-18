Во Франции ребенку, родившемуся в поезде, подарили бесплатный проезд до 25 лет

"После неожиданного рождения ребенка в поезде на вокзале Обер, движение между станциями "Шарль де Голль"/"Этуаль" и "Насьон" было приостановлено", - сообщили в Twitter аккаунте сети RER.



Мать и новорожденного малыша доставили в ближайшую больницу. Как сообщается, и роженица, и ее сын чувствуют себя хорошо.



Руководство сети поздравило мать с рождением ребенка и объявило, что дарит малышу бесплатное пользование поездами сети RER, пока ему не исполнится 25 лет.



Впоследствии движение поездов на линии было возобновлено.



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