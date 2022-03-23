У Франківську ЗСУ збили російський безпілотник – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Івано-Франківську Збройні сили України збили російський безпілотник. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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"Не лякайтеся, якщо зараз чуєте постріли. Наші ЗСУ працюють - просто зараз знищували безпілотник", - повідомив Марцінків.
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Він закликав мешканців міста не знімати відео, фото і не писати у соцмережах зайвого.
"Не робіть шуму та не заважайте працювати військовим!" - наголосив мер.
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11 березня повідомлялося, що в Івано-Франківську окупанти завдали авіаудару по аеропорту, під час атаки не спрацювала сирена.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що інфраструктура місцевого аеропорту в результаті ударів ворога майже зруйнована.