Інфраструктура Івано-франківського аеропорту майже зруйнована – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міський голова Івано-Фраківська Руслан Марцінків повідомив, що інфраструктура місцевого аеропорту в результаті ударів ворога майже зруйнована. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНН.
«Сьогодні завдано третій удар по аеропорту. Інфраструктура майже зруйнована», - сказав Марцінків.
Він повідомив, що за попередніми даними жертв унаслідок обстрілу немає.
Слід зауважити, що удари по аеропорту були завдані після відбою повітряної тривоги.
На своїй сторінці у Facebook Марцінків додав, що буде проведене розслідування чому відбій тривоги стався раніше.
«Щодо системи оповіщення. Будемо розслідувати чому після відбою тривоги були завдані удари. Я нагадую - команди тривоги та відбою дають НЕ місцеві органи влади і не міський голова. Прошу бути максимально уважними та берегти себе», - написав міський голова.
Нагадаємо
Сьогодні 13 березня ранком по аеропорту в Івано-Франківську було завдано вже третій удар з початку повномасштабного вторгнення РФ. Перші вибухи пролунали в Івано-Франківську 24 лютого, другий удар по аеропорту був завданий 11 березня. Мер Франківська закликає мешканців прилеглих до аеропорту районів переселитися в інші місця.