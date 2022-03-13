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Інфраструктура Івано-франківського аеропорту майже зруйнована – мер

Інфраструктура Івано-франківського аеропорту майже зруйнована – мер

Київ • УНН

 • 124189 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міський голова Івано-Фраківська Руслан Марцінків повідомив, що інфраструктура місцевого аеропорту в результаті ударів ворога майже зруйнована. Про це він повідомив в ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНН.

«Сьогодні завдано третій удар по аеропорту. Інфраструктура майже зруйнована», - сказав Марцінків.

Він повідомив, що за попередніми даними жертв унаслідок обстрілу немає.

Слід зауважити, що удари по аеропорту були завдані після відбою повітряної тривоги.

На своїй сторінці у Facebook Марцінків додав, що буде проведене розслідування чому відбій тривоги стався раніше.

«Щодо системи оповіщення. Будемо розслідувати чому після відбою тривоги були завдані удари. Я нагадую - команди тривоги та відбою дають НЕ місцеві органи влади і не міський голова. Прошу бути максимально уважними та берегти себе», - написав міський голова.

Нагадаємо

Сьогодні 13 березня ранком по аеропорту в Івано-Франківську було завдано вже третій удар з початку повномасштабного вторгнення РФ. Перші вибухи пролунали в Івано-Франківську 24 лютого, другий удар по аеропорту був завданий 11 березня.  Мер Франківська закликає мешканців прилеглих до аеропорту районів переселитися в інші місця.

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