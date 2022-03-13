Инфраструктура Ивано-франковского аэропорта почти разрушена - мэр

"Сегодня нанесен третий удар по аэропорту. Инфраструктура почти разрушена", - сказал Марцинкив.

Он сообщил, что по предварительным данным жертв в результате обстрела нет.

Следует заметить, что удары по аэропорту были нанесены после отбоя воздушной тревоги.

На своей странице в Facebook Марцинкив добавил, что будет проведено расследование почему отбой тревоги произошел раньше.

"Относительно системы оповещения. Будем расследовать почему после отбоя тревоги были нанесены удары. Я напоминаю - команды тревоги и отбоя дают не местные органы власти и не городской глава. Прошу быть максимально внимательными и беречь себя", - написал городской голова.

Напомним

Сегодня 13 марта утром по аэропорту в Ивано-Франковске был нанесен уже третий удар с начала полномасштабного вторжения РФ. Первые взрывы прогремели в Ивано-Франковске 24 февраля, второй удар по аэропорту был нанесен 11 марта. Мэр Франковска призывает жителей прилегающих к аэропорту районов переселиться в другие места.