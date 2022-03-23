Во Франковске ВСУ сбили российский беспилотник - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Ивано-Франковске Вооруженные Силы Украины сбили российский беспилотник. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Не пугайтесь, если сейчас слышите выстрелы. Наши ВСУ работают - прямо сейчас уничтожали беспилотник", - сообщил Марцинкив.
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Он призвал жителей города не снимать видео и не писать в соцсетях лишнего.
"Не делайте шума и не мешайте работать военным!" - подчеркнул мэр.
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11 марта сообщалось, что в Ивано-Франковске оккупанты нанесли авиаудар по аэропорту, во время атаки не сработала сирена.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что инфраструктура местного аэропорта в результате ударов врага почти разрушена.