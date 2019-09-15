У Франкфурті тисячі осіб протестували проти Міжнародного автосалону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Десятки тисяч людей вийшли у суботу, 14 вересня, на вулиці Франкфурта-на-Майні на демонстрацію проти негативного впливу автомобілів на навколишнє середовище. Акція проводилася в день відкриття для відвідувачів Міжнародного автосалону у Франкфурті (ІАА), повідомляє УНН з посиланням на dpa і DW.
За даними організаторів, у протестах беруть участь близько 25 тисяч людей, з них 18 тисяч приїхали на велосипедах. Для велосипедистів влада перекрила частини двох автобанів. Протести велосипедистів також відбулися у кількох великих містах регіону, зокрема, Ґіссені, Майнці, Вісбадені та інших.
Організатори протестів вважають, що автовиробники та політики вживають недостатньо заходів для переходу на екологічно чисті види транспорту. Протестувальники закликають відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння та до більш активного переходу на електромобілі та інші види транспорту, що менше забруднюють довкілля, зокрема, громадський транспорт та велосипеди.
Міжнародний автосалон у Франкфурті проходить з 12 по 22 вересня.
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