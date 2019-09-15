Во Франкфурте тысячи человек протестовали против Международного автосалона
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 сентября, на улицы Франкфурта-на-Майне на демонстрацию против негативного влияния автомобилей на окружающую среду. Акция проводилась в день открытия для посетителей Международного автосалона во Франкфурте (ИАА), сообщает УНН со ссылкой на dpa и DW.
По данным организаторов, в протестах принимают участие около 25 000 человек, из них 18 000 приехали на велосипедах. Для велосипедистов власти перекрыли части двух автобанов. Протесты велосипедистов также состоялись в нескольких крупных городах региона, в частности, Гессене, Майнце, Висбадене и других.
Организаторы протестов считают, что автопроизводители и политики употребляют недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта. Протестующие призывают отказаться от двигателей внутреннего сгорания и к более активному переходу на электромобили и другие виды транспорта, меньше загрязняют окружающую среду, в частности, общественный транспорт и велосипеды.
Международный автосалон во Франкфурте проходит с 12 по 22 сентября.
Напомним, в Германии успешно испытали двухместное воздушное такси.