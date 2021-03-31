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У фракції “Слуга народу” відзначили роль США в обороноздатності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Підтримка США посилює обороноздатність України. Про це заявив голова депутатської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія за підсумками онлайн-зустріч із представником Конгресу США Метом Картрайтом, передає УНН із посиланням на пресслужбу фракції “Слуга Народу”.

Деталі

Арахамія подякував конгресмену за багаторічну допомогу Україні, зокрема затвердження Конгресом закону про військову підтримку України з боку Сполучених Штатів.

“В умовах агресії та тимчасової окупації частини наших територій з боку Росії така підтримка сприяє посиленню Збройних сил України, а отже, й обороноздатності України”, — зазначив він.

Окрім того, сторони обговорили ситуацію з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні та США. Конгресмен Картрайт ознайомив з американським досвідом запровадження обмежувальних заходів в умовах пандемії. Зі свого боку Арахамія підкреслив, що Україна не запроваджує загальнонаціональний локдаун. Адже позитивна практика “червоних зон” карантину в регіонах показує, що тотальних обмежень можна уникнути, додав він.

“В Україні немає комендантської години та правового режиму надзвичайного стану. У нас набагато ліберальніші обмеження, які встановлюються саме на регіональному рівні. Це, звісно, негативно впливає на економіку, але при тотальних обмеженнях наслідки були б гірші”, — розповів Арахамія.

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