У фракції “Слуга народу” відзначили роль США в обороноздатності України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Підтримка США посилює обороноздатність України. Про це заявив голова депутатської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія за підсумками онлайн-зустріч із представником Конгресу США Метом Картрайтом, передає УНН із посиланням на пресслужбу фракції “Слуга Народу”.
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Арахамія подякував конгресмену за багаторічну допомогу Україні, зокрема затвердження Конгресом закону про військову підтримку України з боку Сполучених Штатів.
“В умовах агресії та тимчасової окупації частини наших територій з боку Росії така підтримка сприяє посиленню Збройних сил України, а отже, й обороноздатності України”, — зазначив він.
Окрім того, сторони обговорили ситуацію з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні та США. Конгресмен Картрайт ознайомив з американським досвідом запровадження обмежувальних заходів в умовах пандемії. Зі свого боку Арахамія підкреслив, що Україна не запроваджує загальнонаціональний локдаун. Адже позитивна практика “червоних зон” карантину в регіонах показує, що тотальних обмежень можна уникнути, додав він.
“В Україні немає комендантської години та правового режиму надзвичайного стану. У нас набагато ліберальніші обмеження, які встановлюються саме на регіональному рівні. Це, звісно, негативно впливає на економіку, але при тотальних обмеженнях наслідки були б гірші”, — розповів Арахамія.