У фракції “Слуга народу” відзначили роль США в обороноздатності України

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Арахамія подякував конгресмену за багаторічну допомогу Україні, зокрема затвердження Конгресом закону про військову підтримку України з боку Сполучених Штатів.

“В умовах агресії та тимчасової окупації частини наших територій з боку Росії така підтримка сприяє посиленню Збройних сил України, а отже, й обороноздатності України”, — зазначив він.

Окрім того, сторони обговорили ситуацію з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Україні та США. Конгресмен Картрайт ознайомив з американським досвідом запровадження обмежувальних заходів в умовах пандемії. Зі свого боку Арахамія підкреслив, що Україна не запроваджує загальнонаціональний локдаун. Адже позитивна практика “червоних зон” карантину в регіонах показує, що тотальних обмежень можна уникнути, додав він.

“В Україні немає комендантської години та правового режиму надзвичайного стану. У нас набагато ліберальніші обмеження, які встановлюються саме на регіональному рівні. Це, звісно, негативно впливає на економіку, але при тотальних обмеженнях наслідки були б гірші”, — розповів Арахамія.