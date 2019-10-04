У фракції "Слуга народу" хочуть скорочення часу сесійних обговорень законопроектів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Час роботи народних депутатів у комітетах має бути збільшений вдвічі, натомість час на обговорення законопроектів має бути суттєво скорочений. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
"Я сам зараз ініціюю зміни до регламенту з тим, щоб більше депутати працювали в комітетах, оскільки якість законопроектів забезпечується саме в комітетах, а не в залі сесійному. Хочу, щоб десь вдвічі більше часу приділялося для роботи в комітеті", - зазначив Арахамія.
За його словами, натомість слід скоротити час сесійних обговорень законопроектів у залі парламенту і зробити такі відвідування за бажанням, а для голосувань зробити окремий день.
При цьому, він додав, що за зізнанням колег, нардепи практично ніколи не змінюють свою позицію щодо того чи іншого законопроекту в ході обговорення в залі.
Також він повідомив, що розраховує на появу відповідного законопроекту щодо змін до регламенту ВР уже за два тижні.
Нагадаємо, 3 жовтня народні депутати ухвалили в цілому проект закону №1039-2 про внесення змін до ст.116 Регламенту щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту.