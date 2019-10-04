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Во фракции "Слуга народа" хотят сокращения времени сессионных обсуждений законопроектов

Киев • УНН

 • 17131 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Время работы народных депутатов в комитетах должно быть увеличено вдвое, зато время на обсуждение законопроектов должно быть существенно сокращено. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.

Во фракции "Слуга народа" хотят сокращения времени сессионных обсуждений законопроектов

"Я сам сейчас инициирую изменения в регламент с тем, чтобы больше депутаты работали в комитетах, поскольку качество законопроектов обеспечивается именно в комитетах, а не в зале сессионном. Хочу, чтобы где-то вдвое больше времени уделялось для работы в комитете", - отметил Арахамия.

По его словам, вместе с тем, следует сократить время сессионных обсуждений законопроектов в зале парламента и сделать такие посещения по желанию, а для голосований сделать отдельный день.

При этом, он добавил, что по признанию коллег, нардепы практически никогда не меняют свою позицию относительно того или иного законопроекта в ходе обсуждения в зале.

Также он сообщил, что рассчитывает на появление соответствующего законопроекта об изменениях в регламент ВР уже через две недели.

Напомним, 3 октября народные депутаты приняли в целом проект закона №1039-2 о внесении изменений в ст.116 Регламента о требованиях к предложениям и поправкам к законопроекту.

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